Слух о госпитализации патриарха Кирилла опровергли

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл чувствует себя хорошо, а слухи о его госпитализации — неправда. Об этом «Интерфаксу» рассказали в окружении предстоятеля Русской православной церкви.

«С патриархом все в порядке», — подчеркнул собеседник агентства, отвечая на вопрос о состоянии Кирилла и слухах о том, что ему стало плохо после выступления на площади Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Патриарх Кирилл 12 сентября возглавил торжества по случаю Дня памяти святого князя Александра Невского — покровителя Северной столицы.

По данным «Фонтанки», предстоятелю РПЦ стало нехорошо после крестного хода и обращения к прихожанам. Для патриарха, указали в материале, вызвали скорую помощь. К медикам, заверили журналисты, его вели под руки.