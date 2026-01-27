Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев объяснил «Москве 24» , почему россияне все чаще покупают столетние деревенские избы. По его словам, такие покупки отражают попытку человека адаптироваться к хроническому стрессу и неопределенности.

Эксперт отметил, что в эпоху информационной перегрузки мозг горожанина постоянно подвергается гиперстимуляции. Это приводит к перенапряжению симпатической нервной системы и высокому уровню кортизола, что может вызвать истощение когнитивных ресурсов и выгорание.

«Феномен таких покупок — не просто дань моде или экономическая стратегия, а сложный психосоциальный симптом», — подчеркнул психолог.

По мнению Евстигнеева, старый дом становится для городского жителя символом устойчивости и безопасности. Его стены, простоявшие сто лет и пережившие революции и войны, транслируют бессознательное послание: «Здесь безопасно, здесь жизнь продолжается, несмотря ни на что». Это позволяет снизить тревогу через изменение среды, активируя парасимпатическую систему, отвечающую за расслабление и восстановление.