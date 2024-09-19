Слишком хорошее качество. IT-эксперт оценил причастность ИИ к фото Болгар с детьми Дурова

Вероятность, что фото Ирины Болгар с детьми основателя Telegram-канала Павла Дурова сделаны нейросетью, невелика. Однако если это так, то этим занимались настоящие профессионалы. Об этом в беседе с 360.ru заявил эксперт по информационной безопасности, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.

По его словам, у современных дипфейков и фотографий нейросетей есть отличительная особенность — излишне хорошее качество в местах преломления света.

Например, если кадр снимала живая камера, то на фото не везде хорошо ложатся тени, а также присутствуют шумы. В случае искусственных снимков, конечный результат получается слишком идеальным. Именно поэтому утверждение, что фотографии Болгар ненастоящие из-за плохого качества — ошибочное.

«Если уж этот вопрос (о правдивости фото Болгар — прим. ред.) встанет очень остро и специалисту будет ясно, что картинка ненастоящая <…> если это действительно искусственно сгенерированные фотографии, то будет официальное заявление, где будет указано, что это фейки», — заявил эксперт.

По мнению Мясоедова, даже если Болгар и опубликовала сгенерированные снимки, то вряд ли сделала это собственноручно. Настолько правдоподобные изображения смогут создать только профессионалы. Специалисты могли получить от ИИ фото на основе уже готовых снимков Дурова и детей, а потом «причесать» сгенерированные изображения в фоторедакторе.