Следователи поставили на военный учет 15 уклонистов-срочников в Балашихе

Военные следователи вместе с полицейскими провели рейд в Балашихе по поиску уклонистов от исполнения обязанностей по воинскому учету. Подробности сообщили в пресс-службе Военный следственного отдела СК России по Балашихинскому гарнизону.

«Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто незаконно находится в нашей стране», — рассказали представители СК.

Правоохранители составили три протокола об административном правонарушении. На воинский учет для последующего призыва на военную службу поставили 15 человек.

В 2024 году осенний призыв традиционно продлится с 1 октября до 31 декабря.

Ранее рейд по поиску уклонистов от воинского призыва в Балашихе прошел в начале июня. Следователи вместе с полицейскими выявили 131 уклониста от службы в армии. Правоохранители провели проверки в общежитиях, хостелах, на рынках и производственных предприятиях.