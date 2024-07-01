Следователь Якупов рассказал, что в России вводят новую систему блокировки переводов мошенникам

В России вводится инновационная система, которая позволит банкам блокировать сомнительные транзакции без предварительного уведомления клиентов. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал начальник 2-го отдела организации расследования дистанционных хищений Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Ильнур Якупов.

Он объяснил, что информация для базы данных о мошенничестве, которую ведет Банк России, поступает от сотрудников правоохранительных органов. Якупов отметил, что благодаря новому программному обеспечению, полицейские могут отслеживать все инциденты телефонного обмана на территории страны.

Система анализирует обычные паттерны поведения клиентов и их предыдущие транзакции для выявления аномалий. При обнаружении подозрительной активности транзакция будет заблокирована. Чтобы защитить себя от мошенников, важно следовать несложным правилам: прерывать звонок, если номер вызывает подозрения, и проверять информацию, звоня на официальные номера компаний, упомянутых мошенниками.