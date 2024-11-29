Skysmart: отличники с истинной любовью к учебе чаще становятся предпринимателями

Аналитики онлайн-школы Skysmart провели опрос и выяснили, как школьные достижения влияют на развитие карьеры. Результаты исследования опубликовал Life .

Так, отличники с истинной любовью к учебе чаще становятся предпринимателями или начальниками. Реже занимают руководящие должности хорошисты, которым нравились школьные занятия. Редко достигают таких постов и те, кто негативно относился к учебе.

Как рассказала академический директор Skysmart Анастасия Екушевская, дети могут действительно реализоваться в жизни при качественной поддержке со стороны родителей. Взрослым важно избегать лишнего контроля и способствовать развитию интересов ребенка.