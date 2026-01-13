Онлайн-школа Skysmart выяснила, какие книги старшеклассники считают интересными и что хотели бы добавить в школьную программу. Исследование, которое есть в распоряжении Life.ru , показывает, что самыми желанными произведениями стали «Маленький принц», «Властелин колец», манга и «Гарри Поттер».

Академический директор Skysmart Анастасия Екушевская отметила: «Подростки выбирают книги, которые говорят с ними на одном языке, затрагивают вопросы самоопределения, дружбы, справедливости и взросления».

Среди любимых книг школьников лидирует «Мастер и Маргарита» — ее выбрал каждый пятый (20%). Далее следуют «Евгений Онегин» (17%), «Преступление и наказание» (13%), «Горе от ума» (9%) и «Война и мир» (5%). Наименьшим спросом пользуются «Отцы и дети» (3%) и «Обломов» (2%).

Опрос показал, что почти треть учеников (31%) не нашли в школьной программе ни одной интересной книги. Среди новинок 19% выбрали «Маленького принца», 17% — «Властелин колец», по 16% — мангу и «Гарри Поттера». Роман «1984» и хорроры Стивена Кинга добавили бы меньше опрошенных — 8% и 10% соответственно. Полностью удовлетворены текущей программой лишь 14% старшеклассников.