Skysmart: лишь 7% школьников хотят стать отличниками в новом учебном году

Аналитики онлайн-школы Skysmart выяснили, что каждый четвертый школьник в новом учебном году хочет найти вторую половинку. Романтические планы оказались популярнее, чем стремление стать отличником или хорошистом, сообщил Life.ru со ссылкой на итоги опроса.

Согласно исследованию, о личной жизни думает 26% опрошенных. При этом улучшить успеваемость намерены лишь 13% подростков: 7% хотят стать отличниками, а еще 6% — хорошистами.

Среди других целей — подготовка к экзаменам (19%), определение с будущей профессией (17%) и умение лучше планировать свое время (15%).

Большинство школьников уже начали готовиться к 1 Сентября. Одни читают дополнительную литературу, другие восполняют пробелы по предметам, занимаются с репетиторами или проходят онлайн-курсы. При этом каждый третий признался, что пока не приступал к подготовке.

Академический директор Skysmart Глеб Чэн отметил, что начало учебного года — это возможность для школьников поставить новые цели и попробовать себя в разных направлениях. Он подчеркнул, что важно, чтобы ребенок понимал, зачем ему нужен тот или иной результат, будь то улучшение оценок, подготовка к экзаменам или развитие новых навыков.