Skysmart: более 30% школьников тратят на домашнее задание до двух часов в день

Исследование образовательного сервиса Skysmart показало, что треть российских школьников (34%) тратит на выполнение домашней работы от одного до двух часов. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По данным аналитиков, 23% опрошенных детей выполняют уроки менее часа, а 14% тратят на это занятие более трех часов ежедневно.

Минпросвещения России устанавливает рекомендуемую норму времени на выполнение уроков школьниками — около 3,5 часа.

Большинство родителей (56%) считают, что домашняя работа способствует лучшему усвоению материала детьми, добавили «Известия».