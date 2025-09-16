Skysmart: более 30% школьников тратят на домашнее задание до двух часов в день
Исследование образовательного сервиса Skysmart показало, что треть российских школьников (34%) тратит на выполнение домашней работы от одного до двух часов. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным аналитиков, 23% опрошенных детей выполняют уроки менее часа, а 14% тратят на это занятие более трех часов ежедневно.
Минпросвещения России устанавливает рекомендуемую норму времени на выполнение уроков школьниками — около 3,5 часа.
Большинство родителей (56%) считают, что домашняя работа способствует лучшему усвоению материала детьми, добавили «Известия».
