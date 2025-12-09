Skyeng: финансовый рост и здоровье оказались лидерами в списке новогодних желаний россиян

В онлайн-опросе участвовали более 1200 россиян старше 18 лет. Так, 24% проголосовали за вариант с финансовым ростом, 23% — здоровьем. Еще 17% мечтают о достижениях в карьере и образовании: 13% стремятся получить предложение о работе в международной компании, а 4% хотят улучшить знание иностранного языка, написала «Москва 24».

Несмотря на популярность практичных желаний, многие респонденты скептически относятся к вероятности их исполнения. Только 18% уверены, что их мечта сбудется, потому что они уже начали действовать.