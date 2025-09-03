Skyeng: 40% родителей выразили желание, чтобы их ребенок изучал китайский язык

Четверть опрошенных россиян (25%) либо уже изучают китайский язык, либо планируют начать его изучение в ближайшее время. Об этом говорят результаты исследования онлайн-школы иностранных языков Skyeng, с которыми ознакомился сайт Life .

«Спрос на китайский в России резко вырос, и мы видим, что этому способствуют сразу несколько факторов: и карьерные перспективы, и открывшиеся возможности для путешествий», — отметил руководитель направления иностранных языков для взрослых в Skyeng Тимофей Новиков.

Опрос показал, что 55% россиян, которые изучают или хотят изучать китайский, делают это для карьеры. Цели могут быть разными: от переговоров с партнерами до работы в международных компаниях и выхода на китайский рынок. Еще 23% учат язык для путешествий, а 21% — «для себя».

Также 40% родителей хотели бы, чтобы их ребенок изучал китайский язык для общего развития. Формат обучения тоже имеет значение: 68% опрошенных предпочли бы индивидуальные занятия.