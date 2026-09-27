Скверу в Сестрорецке присвоят имя актрисы Людмилы Чурсиной

Зеленую зону на улице Мосина в Сестрорецке решено назвать в память о народной артистке СССР Людмиле Чурсиной. Такое решение приняла топонимическая комиссия Санкт-Петербурга, передает сайт Petrograd со ссылкой на городскую администрацию.

Новое наименование обретет сквер, расположенный между набережной Строителей и Перепадской набережной.

Жизнь и карьера Чурсиной были неразрывно связаны с Северной столицей. Артистка много лет снималась на «Ленфильме», а также входила в труппу Александринского театра.

Знаменитость проживала в Репино и была похоронена на городском кладбище Сестрорецка летом 2026 года. Губернатор во время церемонии прощания пообещал увековечить память актрисы в названии одного из городских мест отдыха.