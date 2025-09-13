Сквер, созданный с учетом пожеланий горожан, открыли во Владивостоке

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава города Константин Шестаков лично оценили новое место отдыха для местных жителей.

Много лет на этом месте, рядом с Приморским энергетическим колледжем, был просто пустырь. Теперь же здесь появилась благоустроенная территория, созданная по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». За преображение заброшенного участка проголосовали более 20 тысяч человек.