Сквер на пересечении Мясной и Псковской улиц благоустроят в Адмиралтейском районе Петербурга

Новое общественное пространство появится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ближайшие несколько лет. На пересечении Мясной и Псковской улиц благоустроят сквер, сообщил «Петербургский дневник».

Власти планируют привести в порядок газон площадью 475 квадратных метров и сделать пешеходные дорожки. Для детей оборудуют площадку, установят качели «Гнездо» и доску с элементами для развития сенсорного восприятия.

Отмечается, что работы выполнят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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