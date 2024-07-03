Сквер на пересечении Мясной и Псковской улиц благоустроят в Адмиралтейском районе Петербурга

Новое общественное пространство появится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ближайшие несколько лет. На пересечении Мясной и Псковской улиц благоустроят сквер, сообщил «Петербургский дневник».
Власти планируют привести в порядок газон площадью 475 квадратных метров и сделать пешеходные дорожки. Для детей оборудуют площадку, установят качели «Гнездо» и доску с элементами для развития сенсорного восприятия.
Отмечается, что работы выполнят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».