Скульптуру «Чижика-Пыжика» восстановили в Симферополе после вандализма

В Симферополе завершено восстановление скульптурной композиции «Чижик-Пыжик» на улице Екатерининской. Об этом «Крымской газете» сообщила пресс-служба городской администрации.

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Город» устранили последствия акта вандализма и привели арт-объект в надлежащее состояние. Птичка, ставшая символом связи двух городов, появилась в крымской столице в 2019 году как подарок от города-партнера Санкт-Петербурга к 235-летию Симферополя.

Администрация обратилась к жителям и гостям столицы Крыма с призывом бережно относиться к объектам благоустройства. Горожан просят сообщать о любых случаях порчи городского имущества в полицию по телефону 102.

В мэрии подчеркнули, что своевременный сигнал поможет быстрее найти нарушителей и предотвратить новые инциденты.