Скорость мобильного интернета в Подмосковье и ТиНАО улучшили

Сотрудники «МегаФона» увеличили протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Подмосковье и Новой Москве. Эта мера помогла нарастить пропускную способность сети до 10 Гбит/с и стабилизировать качество мобильного интернета даже в часы большой нагрузки. За счет этого скорость скачивания приложений и видео, а также соединения в онлайн-играх выросла на 30%.

Ежегодно население ТиНАО увеличивается на 55-60 тысяч человек, а Подмосковья — на 80-90 тысяч. В связи с этим растет число пользователей мобильного интернета. Это, в свою очередь, приводит к растущей нагрузке на сеть.

С помощью инструментов big data инженеры определили, что объем скачанных гигабайт в Троицке и Филимонковском поселении в ТиНАО за год вырос на 66%. В связи с этим они решили провести модернизацию существующих сетей.

«Технические специалисты проложили оптоволоконные линии в обеих локациях. Теперь абоненты могут скачивать файлы и наслаждаться просмотром фильмов и сериалов в высоком качестве со средней скоростью 45 Мбит/с», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Одновременно с этим инженеры «МегаФона» завершают строительство ВОЛС в Талдомском городском округе. Ожидается, что до конца года они свяжут оборудование компании Чеховском, Богородском, Сергиево-Посадском, Дмитровском и Истринском городских округах, а также в Щелкове и Клину.

Стабильный и высокоскоростной интернет крайне важен для пользователей не только во время работы, но и для отдыха, отметил директор компании по развитию в Подмосковье Михаил Прахов.

«Мы оперативно внедряем современные решения, гарантирующие стабильную связь на фоне постоянно растущей нагрузки на сеть», — добавил он.