Скончался замглавреда агентства «Москва» Александр Малютин

Фото: РИА «Новости»

Заместитель главного редактора агентства «Москва» Александр Малютин ушел из жизни в возрасте 60 лет. Как сообщило издание, он перенес инсульт.

«Журналиста экстренно госпитализировали <…> 2 июня», — указано в публикации.

Малютин работал в «Москве» со дня основания агентства, с 2014 по 2023 год он был главным редактором.

«Скорбим», — сообщил коллектив.

Свою карьеру журналист начал в издательском доме «Коммерсант», сначала он был внештатным корреспондентом, а потом стал обозревателем — писал о взаимоотношениях бизнеса и власти.

Затем Малютин трудился в российской версии журнала Forbes, в «Газете.ru», в SmartMoney и других СМИ. Одно время он был главредом «Известий», вел собственный блог в «Живом журнале».

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