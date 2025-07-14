Скончался тренер по самбо из Пензы Александр Киселев

Заслуженный работник физкультуры и спорта РФ, тренер по самбо Александр Киселев ушел из жизни 12 июля 2025 года. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
Всю жизнь наставник посвятил развитию спорта в Пензенской области и воспитал множество талантливых атлетов. Под его руководством было подготовлено немало спортсменов, становившихся победителями и призерами соревнований.
Министерство физической культуры и спорта региона выразило соболезнования семье и близким Киселева.
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