Скончался последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин

Mash: в возрасте 70 лет умер последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин

Последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин скончался, ему было 70 лет. О смерти Зюкина Telegram-каналу Mash сообщили его друзья.

Они рассказали, что бизнесмен долго и тяжело болел, поэтому давно не появлялся на публике.

Последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ 28 сентября 1991 года провел XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, на котором распустил всесоюзную комсомольскую организацию, вместе с ней официально прекратив существование всесоюзной пионерской организации.

По информации Telegram-канала, Владимир Зюкин был тем, кто провозгласил приход комсомольцев в бизнес.

Бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин скончался 12 августа на 82-м году жизни. Мишин принимал участие в проведении Олимпиады-1980 в Москве и строительстве Байкало-Амурской магистрали.