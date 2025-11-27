Скончался известный пермский хирург Алексей Ладанов

В возрасте 51 года ушел из жизни Алексей Ладанов, врач-хирург и заведующий хирургическим отделением городской клинической больницы имени Гринберга в Перми. О его смерти сайту URA.RU сообщила глава Министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Алексей Ладанов родился в 1975 году. В 1998 году он получил образование в Пермской государственной медицинской академии по специальности «Лечебное дело».

После прохождения клинической интернатуры по хирургии в 1999 году начал работать хирургом в Медсанчасти № 11 в Закамске, где проработал 26 лет. В 2017 году его назначили заведующим хирургическим отделением клиники.