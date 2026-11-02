Скончался экс-заведующий кафедрой Пермского Политеха Александр Шумихин

Бывший руководитель кафедры «Автоматизация технологических процессов» Пермского Политеха профессор Александр Шумихин ушел из жизни после тяжелой болезни. О смерти почетного работника высшего образования России сообщил URA.RU со ссылкой на представителей университета.

В вузе подчеркнули, что ученый посвятил Пермскому Политеху несколько десятилетий, внеся весомый вклад в подготовку инженеров и развитие системного анализа химико-технологических процессов.

Шумихин родился в 1943 году, начав трудовую биографию слесарем. За годы исследовательской деятельности он создал порядка 500 научных и учебно-методических трудов, свыше 30 изобретений, а также руководил подготовкой 13 кандидатских диссертаций. Профессор был отмечен медалью «Ветеран труда», званием «Ветеран ПГТУ» и знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».