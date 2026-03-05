Скончался доцент Пермского Политеха Олег Дударь

На 68-м году жизни ушел из жизни Олег Иосифович Дударь, кандидат физико-математических наук и доцент кафедры «Горная электромеханика» Пермского Политеха. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

Ученый родился 17 февраля 1959 года и с отличием окончил кафедру «Динамика и прочность машин» ПНИПУ в 1982 году. Пройдя путь от лаборанта до доцента, он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук в 1990 году.

Олег Дударь преподавал дисциплины «Динамика машин», «Механика жидкости и газа», «Математическое моделирование». Его педагогический стаж составил более 40 лет, а количество опубликованных научных работ превысило 40.

«Его таланты, глубокий профессионализм и педагогический дар оставили яркий след в научной среде и памяти многих коллег и студентов», — отметили коллеги покойного.

Прощание с ученым запланировано на 6 марта в 11:40 по адресу улица Старцева, 61, Малый зал.