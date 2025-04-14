Сколько стоят деньги в 2025 году. Застройщики считают экономику под ставку 19,9%

Проектное финансирование в 2025 году для застройщиков заметно подорожало. Об этом в интервью финансисту Игорю Семко рассказала CFO ГК «Самолет» Нина Голубничая.

Прошлый год застройщикам удалось закрыть, привлекая деньги на проектное финансирование под 9%. Теперь же рынок находится в условиях высокой ключевой ставки.

«Мы не прогнозируем очень быстрого снижения ключевой ставки. И живем в парадигме высокого ключа как минимум до конца этого года», — объяснила Голубничая.

В результате прогнозное повышение стоимости денег под проектное финансирование составит, как считают девелоперы, около полутора процентов — или чуть меньше.

Такая ситуация повлияла на продажи. Как объяснила представитель застройщика, в идеальной модели девелопер закладывал ранее продажи до ввода объекта на уровне в 90%. Сейчас же они составляют 80-85%.

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