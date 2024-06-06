Скейтер Бобров: убитый в Москве Балишанский был позитивным и щедрым человеком

Сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константин подвергся нападению в Москве. Злоумышленник застрелил 34-летнего мужчину из автомата. Воспоминаниями о покойном поделился его знакомый Алексей Бобров в разговоре с «Ридусом».

По словам собеседника сайта, вместе с Константином они состояли в команде скейтеров NikeSB еще в конце нулевых годов.

«Я запомнил его как человека позитивного, жизнерадостного и щедрого. Он был своего рода моим „менеджером“ в команде», — высказался Бобров.

Он также отметил, что не может припомнить серьезные конфликтные ситуации с участием Балишанского.

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