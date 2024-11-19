Сказкотерапевт Безрук: боевые искусства и танцы помогут подросткам справиться с агрессией

Сказкотерапевт Анастасия Безрук пояснила, как помочь подростку справиться с агрессией. Важно создать место, где ребенок сможет анализировать свои эмоции, отметила специалист в беседе с RuNews24.ru .

Она посоветовала обратить внимание на различные кружки и секции.

«Мальчики, занимающиеся боевыми искусствами или профессиональным боксом, проявляют меньшую агрессию по сравнению с дворовыми хулиганами. Девочки, занимающиеся танцами или актерским мастерством, также становятся менее агрессивными», — сообщила эксперт.

Безрук подробнее рассказала о восточных боевых искусствах. Данный вид спорта акцентирует внимание на разуме и учить управлять энергией. Кроме того, тренировки помогут ребенку найти друзей со схожими интересами.