«Сказали, что военным». Прыгунья Клишина заявила, что у нее отобрали квартиру в Твери

Прыгунья Дарья Клишина сообщила, что у нее отобрали квартиру в Твери

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина лишилась квартиры в Твери, подаренной ей властями в 2011 году. Об этом она сообщила журналисту Виктору Кравченко на YouTube -канале.

По ее словам, изначально поставили условие, что недвижимость перейдет в собственность, если она выступит на Олимпийских играх или завоюет медаль на чемпионате мира.

«Все мне говорили, что квартира в любом случае останется мне, что можно не думать ни о каких мелочах», — объяснила она.

Но в 2025 году Клишину выписали из квартиры под предлогом того, что для перевода в собственность нужно быть действующей спортсменкой.

«На тот момент я была только что родившей мамой. Кому конкретно отдали квартиру — непонятно, но сказали, что военным», — заключила спортсменка.

Клишина — серебряная призерка чемпионата мира 2017 года и двукратная чемпионка Европы. Она участвовала в Олимпиаде в Токио, но не прошла в финал турнира из-за травмы во время квалификации.