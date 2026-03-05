Скандальную «пугающую» Аленку из Нововоронежа зарегистрировали как бренд

Скульптуру Аленки, которую в 2020 году демонтировали в Нововоронеже из-за недовольства местных жителей, превратили в товарный знак. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщило РИА «Новости» .

В мае 2024 года подали заявки на регистрацию двух брендов: «Наша Аленка» и «Та самая Аленка». В марте 2026-го ведомство удовлетворило их. Правообладателем стала Осипова Елена Николаевна. Срок действия исключительных прав — 10 лет.

Скульптуру установили в декабре 2020 года в селе Новая Аленовка под Нововоронежем по случаю его 250-летия. Статуя вызвала широкий резонанс из-за страшного, по мнению людей, вида. Местных жителей напугало лицо монумента. Спустя несколько дней памятник демонтировали, вернули изготовителю, а затем продали с аукциона.

Теперь изображения скандальной Аленки смогут задействовать для коммерческих целей. Согласно документам, знаки предназначены для большого списка товаров — одежда, обувь, аксессуары и изделия из металла, а также их позволят использовать при аренде цифрового оборудования.