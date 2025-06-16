Скальным обнажениям на реке Нилан в Хабаровском крае придали статус особой охраны

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал распоряжение о присвоении району имени Полины Осипенко статуса особо охраняемой природной территории. Эта мера направлена на защиту уникальной природы региона и согласуется с целями федерального проекта «Экологическое благополучие», написал сайт transsibinfo.com .

Пресс-служба губернатора сообщила, что район имени Полины Осипенко привлекает внимание своей необычной геологией и разнообразием флоры и фауны. Здесь расположены живописные скальные образования, спускающиеся каскадами к реке Амур. Территория славится редкими растениями, такими как венерин башмачок настоящий, костенец стеновой и зорька аянская, многие из которых занесены в Красную книгу.

Помимо редких растений, территория богата видами животного мира. Из зарегистрированных здесь 214 видов позвоночных животных 16 находятся под охраной Красной книги России и Хабаровского края.

Министр экологии и природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев акцентировал внимание на высокой научной ценности района и потенциале его использования в экотуризме. Организация новой ООПТ позволит сохранить природные богатства Восточной Азии и развивать туризм, минимизировав воздействие на окружающую среду.