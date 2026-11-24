Телеведущая и сваха Роза Сябитова посоветовала девушкам обратить внимание на «сыночков-корзиночек». Об этом она сообщила в беседе с НСН .

По словам Сябитовой, такие мужчины вырастают в заботливых партнеров.

«Они привыкли, что мама за ними ухаживает, и во взрослой жизни ждут того же от избранницы», — пояснила она.

Сваха отметила, что «сыночки-корзиночки» обычно нежны и внимательны, но требуют повышенного внимания к себе. Девушкам, готовым к такому формату отношений, стоит присмотреться к ним внимательнее, заключила Сябитова.