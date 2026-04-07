Ситифермер Ермошин назвал триммер незаменимым помощником на даче

Для поддержания порядка на дачном участке порой недостаточно одной газонокосилки. Ситифермер Сергей Ермошин в интервью aif.ru поделился советами, как сделать работу на участке более эффективной с помощью триммера.

По мнению эксперта, триммер — незаменимый инструмент для точечной обработки территории. С его помощью можно легко привести в порядок узкие участки, создать фигурные элементы озеленения и аккуратно подровнять траву вдоль дорожек, клумб и заборов.

При выборе триммера важно правильно оценить его мощность. Сергей Ермошин отмечает: «Мощность выбирается в зависимости от объема работ. При небольших задачах достаточно электрического триммера мощностью 300–400 Вт. Если же предстоит большой объем работ — потребуется более мощное устройство».