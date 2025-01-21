«Ситидрайв»: в 2024 году в автомобилях каршеринга находили самовар и шишки

В 2024 году в автомобилях каршеринга водители оставляли множество необычных вещей. Среди них были самовар, мешок сосновых шишек, камера GoPro, раритетный смартфон BlackBerry, самокат, боксерские перчатки и паяльник. Эти данные предоставил сервис «Ситидрайв», с которыми ознакомились «Известия».
Некоторые пользователи забывали в машинах домашние тапочки, туфли и подушку для сна. Также в автомобилях часто оставались зарядные устройства и смарт-часы. В отличие от 2023 года, в 2024-м никто не оставил в каршеринге людей и животных.
Специалисты добавили, что ежемесячное количество найденных вещей колеблется от 250 до 300 единиц. Чаще всего водители забывают документы, ключи, наушники, ноутбуки, шапки, очки и перчатки.
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