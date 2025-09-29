Синоптики зафиксировали самую холодную ночь в Перми за 122 года

Сентябрь 2025 года в Пермском крае запомнился экстремальными температурными аномалиями. Ночь с 28 на 29 сентября стала самой холодной за последние 122 года. Температура воздуха опустилась до -7,1 градуса, превзойдя предыдущий рекорд 1903 года (-7,8 градусов), написал сайт properm.ru .

Прогноз погоды на конец сентября показывает продолжение низких температур. В течение оставшихся дней месяца воздух будет медленно прогреваться до +3…+8 градусов днем, при этом ночью температура будет стабильно низкой, доходя до -6 градусов. Небо останется ясным, с отдельными осадками в виде мокрого снега на севере региона.

Климатологи подчеркивают, что несмотря на необычные температурные рекорды, сентябрь в целом соответствует многолетним средним показателям по количеству осадков и температурному режиму.