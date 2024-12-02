Синоптики ЦГМС предупредили жителей Кузбасса об аномально теплой зиме

Наступающая зима в России будет отличаться рекордно теплой погодой, в том числе и на территории Кемеровской области. Об этом сообщает сайт «Сибдепо» со ссылкой на синоптиков регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
По сведениям специалистов, на юго-западе Сибири температура воздуха будет превышать норма в среднем на 3-6 градусов. Морозы ударят в конце января, выпадет много снега, но из-за частых оттепелей осадки вскоре растают.
Жителям Кузбасса посоветовали следить за прогнозами синоптиков и быть готовыми к капризам погоды. На этой неделе возможен снегопад и плюсовая температура воздуха.
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