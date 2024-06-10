Синоптики спрогнозировали жару в Свердловской области

В среду, 12 июня, в Свердловскую область придет жаркая погода. Столбики термометров будут показывать до +32 градусов. Об этом в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщил синоптик Алексей Пулин, написал Ura.ru .

«Тепло достигнет и северных районов области, правда, здесь погода ожидается неустойчивой: север региона расположится на периферии антициклона и будет попадать под влияние циклонов», — пояснил эксперт.

В понедельник, 10 июня, в регионе ожидается +22… +24 градусов. В этот день прогнозируются переменная облачность и туман. Уже к полудню понедельника термометры в Екатеринбурге будут показывать до +30 градусов.