Синоптики спрогнозировали возвращение морозов в Нижний Новгород в конце следующей недели

Синоптики сервиса «Яндекс.Погода» спрогнозировали возвращение сильных морозов в Нижний Новгород в конце следующей недели. Об этом написал сайт newsnn.ru .

Согласно прогнозу метеорологической службы, в ночь с 21 на 22 марта ожидается значительное понижение температуры воздуха до -12 градусов. Резкое похолодание после периода теплых дней станет очередным испытанием для жителей региона.

Начало марта характеризовалось комфортным климатом, но с наступлением второй половины месяца погодные условия изменились. Синоптики предупреждают о возврате заморозков, которые могут создать трудности для коммунального хозяйства и дорожных служб.

Народные приметы и старинные поговорки предупреждают, что зима не сдается без боя, и возвращение морозов в конце марта — обычное явление. Жители региона должны быть готовы к резким перепадам температуры и заранее подготовить одежду и обувь для холодного времени года.