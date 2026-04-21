Синоптики спрогнозировали теплое лето в Тюменской области и ХМАО

Летом в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах ожидается теплая погода, а в некоторые месяцы — жара. Проливных дождей метеорологи не прогнозируют. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Начальник организации Наталия Криворучко отметила, что на юге Тюменской области месячное количество осадков с июня по август будет в пределах климатической нормы. Температура воздуха в июне ожидается выше нормы, в июле — около нормы, в западных районах — выше нормы, а в августе — около нормы.

В Ханты-Мансийском автономном округе количество осадков летом будет соответствовать средним многолетним значениям. В Ямало-Ненецком автономном округе в июне и июле количество осадков в большинстве районов будет около нормы, а на севере — выше обычного.