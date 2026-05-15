Синоптики спрогнозировали сильные ливни и грозы в Ростовской области в выходные

В ближайшие дни в Ростовской области прогнозируется комплекс опасных метеорологических явлений. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru .

По данным синоптиков, в ряде районов ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.

В субботу ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов, при прояснениях возможно похолодание до +8 градусов. Днем столбики термометров покажут +18…+23 градуса, а в некоторых местах воздух прогреется до +28 градусов.