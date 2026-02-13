Синоптики спрогнозировали резкое потепление и снегопады в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается значительное повышение температуры и снегопады. Уже 13–14 февраля к региону подойдет теплый фронт с юго-запада, который разделит южную и северную части округа. Почти повсеместно прогнозируется снег — от небольшого до умеренного, местами непрерывный, написало URA.RU .

Синоптик Ханты-Мансийского ЦГМС Светлана Сенина сообщила: «Мы уходим на потепление. 13–14 февраля к нам начнет подниматься теплый фронт с юго-запада. Практически повсеместно ожидается снег, от небольшого до умеренного, непрерывный».

В южных районах ночью температура составит минус 12–17 градусов, днем — минус 7–12. На севере сохранится более холодная погода: ночью минус 21–26 градусов, а в Саранпауле возможно до минус 36.

Так, 15–16 февраля в округ придет следующий теплый фронт с более мягкой воздушной массой. Осадки сохранятся, местами возможен сильный снег из-за температурных контрастов. Ночная температура составит минус 7–12, дневная — минус 1–6 градусов. В северных районах останется прохладнее: ночью минус 17–22, днем минус 12–17. Ветер умеренный, до 14 метров в секунду, в отдельных районах возможна метель.