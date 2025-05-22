Синоптики спрогнозировали резкие колебания температур в Ростовской области

Северо-Кавказское управление гидрометеорологической службы сообщило, что в ближайшие дни на территории Ростовской области ожидаются изменения погодных условий, сопровождающиеся снижением ночной температуры. Так, в ночь на 22 мая температура воздуха упадет до +6 градусов. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru .

В четверг, 22 мая, облака станут появляться эпизодически, местами пройдут слабые осадки в виде дождя. Воздушные массы принесут южный циклон, усилив ветровые потоки до скорости 14 метров в секунду. Температура днем повысится до умеренных значений (+20...+25 градусов), но ближе к ночи снова опустится до минимальных показателей (+6...+9 градусов).

В пятницу, 23 мая, небо очистится от облаков, значительных осадков не предвидится. Направление ветра изменится с юго-западного на юго-восточное, а его сила уменьшится примерно до 11 метров в секунду.