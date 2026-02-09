Синоптики спрогнозировали перепады температур и снегопады в Челябинской области

На предстоящей неделе жителей Челябинской области ждут снегопады и колебания температур. По информации URA.RU , начальник отдела метеорологических прогнозов Екатерина Выходцева рассказала о предстоящих погодных явлениях.

Выходцева сообщила, что в ближайшие сутки атмосферный фронт принесет сильные снегопады на юго-запад области. Циклон, обуславливающий текущую погоду, к среде постепенно уйдет на северо-восток. Ночью осадки сохранятся, но будут менее интенсивными.

К пятнице в регион придет периферия азиатского антициклона, и осадки прекратятся. Облачность рассеется, а температура воздуха будет немного ниже климатической нормы. Местами по ночам ожидается до 20 градусов мороза.

Уже к выходным с запада на север Челябинской области придут теплые воздушные массы. «В выходные возможны оттепели с температурами около нуля градусов, местами до одного градуса тепла», — добавила Выходцева. В северной части региона не исключены небольшие снегопады.