Синоптики спрогнозировали экстремально жаркое лето в Москве

Москву ждет одно из самых сложных летних периодов за последние годы из-за аномально снежной зимы и ранней весны. Эксперты сообщают о возможном нашествии насекомых, установлении температурных рекордов и высоком риске природных пожаров. Об этом написал aif.ru .

Академик РАН Владимир Клименко утверждает, что текущая зима не только аномально снежная, но и очень короткая. Климатическая весна в Москве может наступить на месяц раньше обычного, а лето — в мае, добавил сайт телеканала «Звезда».

Весеннее половодье станет первым серьезным испытанием. Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что в некоторых регионах половодье будет более тяжелым, чем в прошлом году. Сильные снегопады до конца февраля могут только усугубить ситуацию.

Быстрое таяние снега и резкое потепление создают опасную обстановку, повышая риск природных пожаров. Если лето будет жарким и ветреным, пожары могут начаться уже в начале июня. МЧС России прогнозирует сложную обстановку в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах.

Толстый снежный покров зимой способствовал тому, что почва промерзла неглубоко, и значительная часть личинок насекомых успешно перезимовала. В случае быстрого окончания зимы личинки могут вылупиться одновременно, что приведет к нашествию насекомых в столичном регионе.