Синоптики спрогнозировали дожди в Нижнем Новгороде в последние майские выходные

Пасмурная и дождливая погода установится в Нижнем Новгороде в выходные, 30 и 31 мая. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные «Яндекс Погоды».

В субботу дневная температура воздуха составит около +16 градусов, но будет сопровождаться небольшим дождем. Ночью температура опустится до +10 градусов.

В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Утром столбики термометров покажут +14 градусов, и также ожидается небольшой дождь. К обеду воздух прогреется до +17 градусов.