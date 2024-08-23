Синоптики сообщили о возвращении в Свердловскую область жары до +27 градусов

Синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщил жителям города о возвращении жары. По словам специалиста, в регионе наступает сухой и теплый период, написал сайт Ura.ru .

В воскресенье, 25 августа, воздух днем прогреется до +21 градуса, а в понедельник, 26 августа, — до +24 градусов.

Во вторник, 27 августа, жителям города обещают жару до +27 градусов. Такая же погода будет и в среду, 28 августа.