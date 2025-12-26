Синоптики сообщили о похолодании в Волгоградской области перед Новым годом

В Волгоградской области до наступления Нового года ожидается прохладная и снежная погода. По прогнозам синоптиков, в последние дни декабря регион переживет серию сильных снегопадов и метелей. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru .

Уже в пятницу, 26 декабря, начнется снегопад, который усилится порывами ветра, достигающими скорости до 20 метров в секунду. Днем столбик термометра едва поднимается выше отметки минус 2 градуса, а ночью опускается ниже минус 7 градусов.

Суббота принесет продолжение ненастья: дождь сменяется снегом, и снова возможны метели. Ветры слегка стихнут, но температура останется стабильно холодной, достигая минимума около минус 10 градусов ночью и около минус 6 градусов днем.

В воскресенье, 28 декабря, погода немного успокоится: снег пойдет реже, ветер утихнет до средней интенсивности, но ночью будет очень холодно, а днем ожидается легкий мороз.