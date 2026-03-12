Синоптики сообщили, что весна придет в Омск лишь в конце марта

Синоптики предупредили омичей о том, что до конца марта не стоит ожидать сильного потепления. Начало весны в этом году выдастся морозным и снежным, сообщил сайт «Город 55» .

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, плотные сугробы, накопившиеся за предыдущие месяцы, отражают солнечные лучи обратно в атмосферу, не давая им прогреть землю. Высокая влажность также делает холод ощутимее.

Согласно прогнозам Gismeteo и Ventusky, до конца месяца погода будет пасмурной и снежной. Температура в период с 19 по 26 марта будет колебаться в районе -3… -8 градусов. Только в самые последние дни марта возможна оттепель — около 0… -1 градуса.