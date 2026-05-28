Синоптики сообщили, что в Новосибирске ожидается умеренно жаркий июнь

В Новосибирскую область после продолжительного похолодания пришла теплая погода. Синоптики предполагают, что июнь окажется умеренно жарким месяцем, сообщил «ФедералПресс» .

Согласно прогнозам, средняя дневная температура в Новосибирске достигнет примерно +22 градусов. Наиболее жарким днем месяца станет 7 июня, когда воздух прогреется до +27 градусов.

После 10 июня ожидается понижение температуры и начало дождей. Столбик термометра опустится до +18…+19 градусов. Самым холодным днем во второй декаде может стать 15 июня с температурой +19 градусов. Также в этот период прогнозируется шесть солнечных дней при температуре +20…+22 градуса.

Третья декада месяца будет облачной, с редкими дождями и температурой около +22 градусов. К концу июня температура опустится до +17 градусов.

За весь месяц ожидается не более четырех-пяти полностью солнечных дней. В остальное время — переменная облачность и осадки. Ночные температуры не опустятся ниже +12 градусов.