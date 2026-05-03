Синоптики сообщили, что май в Уфе начнется с тепла, однако вскоре в город придут дожди и холод

В Уфе май начнется с тепла. Дневная температура достигнет +24 градусов, но уже ко второй декаде месяца ожидаются дожди и похолодание до +18 градусов. Об этом сообщил сайт mkset.ru .

Прогнозы синоптиков разнятся. Так, «ГисМетео» обещает каждый третий день дождливым, «Яндекс Погода» — сухо и солнечно, а «Росгидромет» — завершение месяца при +15 градусах с осадками.

Ведущий синоптик Евгений Тишковец предупредил о резком возвращении холодов, советуя отложить посадки до второй половины мая. Летом в Башкирии температура будет выше нормы, но в мае о настоящей весне можно только мечтать.