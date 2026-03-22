Синоптики сообщили, что ледоход придет в Югру к середине апреля

Специалисты прогнозируют начало ледохода на реках Югры ко второй половине апреля. Вода поднимется до 2,5 метра выше нормы, но значительных наводнений ожидать не стоит, сообщил muksun.fm со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

Тем временем, власти предупреждают население о возможности подтоплений в ряде поселков. Несмотря на прогнозы экспертов, конкретные выводы сделают ближе к началу майского половодья. Пока же жителям рекомендовано подготовиться заранее и следить за информацией гидрометслужб.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте