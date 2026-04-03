Синоптики рассказали, что погода в апреле в Приморском крае будет необычной

Апрель в Приморском крае в этом году обещает быть по-настоящему контрастным. По прогнозам синоптиков, регион столкнется с двумя противоположными явлениями: в то время как некоторые районы окажутся под угрозой подтопления из-за обильных осадков, большая часть края ощутит аномальную жару. Об этом написал vostokmedia.com .

Среднесуточная температура воздуха в большинстве районов будет колебаться в диапазоне от +3 до +8 градусов, что соответствует климатической норме. Однако в центральных районах прогнозируется превышение многолетних значений на 1–2 градуса, что создаст ощущение ранней и теплой весны.

Что касается осадков, то их количество в апреле ожидается выше обычного. Исключение составят лишь северные и центральные районы, где уровень дождей останется в пределах привычных значений. Начало месяца уже ознаменовалось сильным ветром и заметным весенним потеплением, о чем ранее сообщали местные СМИ.