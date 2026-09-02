Нижегородцам пообещали теплую и дождливую осень

Жарких рекордов не ожидается, однако в Уфе средняя температура может достичь +13,7 градусов — это рекорд за последние 13 лет. Что касается осадков, то в целом сезон останется в пределах нормы, но ситуация будет меняться от месяца к месяцу. В сентябре в Нижегородской области может выпасть в полтора раза больше осадков, чем в среднем за последние пять — десять лет.

«В сравнении с прошлым довольно засушливым годом осень 2026 года обещает быть более влажной: в сентябре осадков ожидается в четыре раза больше, чем год назад», — отметили в «Яндекс Погоде».